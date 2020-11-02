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Spor

İşte Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları yarı başlayacak. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, çarşamba günü İngiltere'nin Manchester United takımını konuk edecek.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 09:36 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 09:36
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının üçüncü haftası yarın başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, yarın ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki üçüncü maçında çarşamba günü saat 20.55'te İngiltere'nin Manchester United takımını ağırlayacak.

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Porto (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa)

23.00 Midtjylland (Danimarka) - Ajax (Hollanda)

23.00 Atalanta (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

4 Kasım Çarşamba:

20.55 Zenit (Rusya) - Lazio (İtalya)

20.55 Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa)

23.00 Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya)

23.00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

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