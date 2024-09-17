İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

Bu sezon ilk kez lig formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bugün (salı) başlıyor.
Devler Ligi'nde salı günü 6 maç var. Juventus'ta Kenan Yıldız, Real Madrid'de ise Arda Güler, bugün sahaya çıkabilir.
Real Madrid - Stutgart karşılaşmasında da Halil Umut Meler görev yapacak.
İşte Devler Ligi'nde günün maçları:
19.45 Young Boys - Aston Villa: tabii, TRT 1
19.45 Juventus - PSV Eindhoven: tabii
22.00 Real - Stutgart: tabii
22.00 Milan - Liverpool: tabii spor 1
22.00 Sporting - Lille: tabii spor 2
22.00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb: tabii, TRT 1