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Spor

İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon 6 maçla bugün başlıyor. Ayrıca Juventus'ta Kenan Yıldız, Real Madrid'de ise Arda Güler, bugün sahaya çıkabilir.

17 Eylül 2024 Salı 09:57 - Güncelleme:
İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün programı
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Bu sezon ilk kez lig formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bugün (salı) başlıyor.

Devler Ligi'nde salı günü 6 maç var. Juventus'ta Kenan Yıldız, Real Madrid'de ise Arda Güler, bugün sahaya çıkabilir.

Real Madrid - Stutgart karşılaşmasında da Halil Umut Meler görev yapacak.

İşte Devler Ligi'nde günün maçları:

19.45 Young Boys - Aston Villa: tabii, TRT 1

19.45 Juventus - PSV Eindhoven: tabii

22.00 Real - Stutgart: tabii

22.00 Milan - Liverpool: tabii spor 1

22.00 Sporting - Lille: tabii spor 2

22.00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb: tabii, TRT 1

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