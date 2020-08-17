İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2020 Pazartesi / 27 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3886
  • EURO
    8,756
  • ALTIN
    464.674
  • BIST100
    1084.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı final programı
Spor

İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı final programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler, yarın ve 19 Ağustos Çarşamba günü oynanacak yarı final karşılaşmalarıyla belli olacak.

IHA17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:47 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:47
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı yarın ve 19 Ağustos Çarşamba günü yapılacak maçlarla yaşanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle 8’li final formatıyla düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yarı final karşılaşmaları Portekiz’in başkenti Lizbon’da tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Son 4’e iki Alman, iki Fransız ekibi kaldı.

İlk yarı final maçında RB Leipzig ile Paris Saint-Germain yarın TSİ 22.00’de karşı karşıya gelecek. Yarı finalin diğer müsabakasında ise Lyon ile Bayern Münih, 19 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00’de mücadele edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.