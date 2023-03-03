İşte satır satır 120 yıl! Asırlık çınar: Beşiktaş

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş, 120. kuruluş yılını kutluyor.

Siyah-beyazlıların internet sitesinde yer alan bilgiye göre kulüp, Beşiktaş Serencebey Mahallesi'nde dönemin Medine Muhafızı Osman Paşa'nın konağının bahçesinde jimnastik hareketleri yapan gençlerin öncülüğünde, 1903 yılının mart ayında Bereket Jimnastik Kulübü ismiyle kuruldu.

Kurucuları arasında Ahmet Fetgeri (Aşeni), Mehmet Ali Fetgeri (Aşeni), Osman Paşazade Mehmet Şamil (Şhaplı), Hüseyin Bereket ve Kadızade Nazım Nazif (Ander) gibi isimlerin bulunduğu kulübün adı, daha sonra Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü olarak değiştirildi.

Beyoğlu Mutasarrıfı Muhittin Bey'in teşvikiyle Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü, 26 Ocak 1911 tarihinde tescil edilen ilk Türk spor kulübü olarak tarihe geçti.

34 BAŞKAN GÖREV ALDI

Beşiktaş Kulübü tarihinde 34 başkan görev yaptı.

1903-1908 yıllarında görev yapan Mehmet Şamil kulübün ilk başkanı olurken, 20 Ekim 2019'daki kongrede seçilen Ahmet Nur Çebi, halen bu görevi yürütüyor.

Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.

Bu arada, Beşiktaş'ta 1910-1913 yılları arasında Şehzade Ömer Hilmi Efendi, 1931-1946 yılları arasında Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yılları arasında da Başbakan Adnan Menderes ''Fahri Başkan'' oldu.

13 BRANŞTA FAALİYET GÖSTERİYOR

Beşiktaş Kulübü, günümüzde 13 branşta faaliyet gösteriyor.

Siyah-beyazlı kulüp; futbol, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, bedensel engelliler, boks, güreş, kürek, cimnastik, masa tenisi, satranç ve e-spor branşlarında faaliyetlerini sürdürüyor.

FUTBOLDAKİ BAŞARILAR

Beşiktaş Kulübü, futbol branşında önemli başarılara imza attı.

Futbolda toplam 16 kez lig şampiyonluğu ipini göğüsleyen siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra en fazla mutlu sona ulaşan takım oldu.

Beşiktaş ayrıca 10 Türkiye Kupası, 9 Cumhurbaşkanlığı/TFF Süper Kupa ve 6 Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2020-2021 sezonunda teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde lig şampiyonluğunu elde eden Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Siyah-beyazlı kulüp, geçen sezon ise Önder Karaveli teknik direktörlüğünde Süper Kupa'yı kazandı.

REKORLARIYLA SÜPER LİG'E DAMGA VURDU

Beşiktaş, 63. sezonunu geçiren Süper Lig tarihinde birçok rekoru elinde bulunduruyor.

Siyah-beyazlılar, en uzun süre yenilmeyen takım rekorunun yıllardır sahibi.

Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilmesiyle sona erdi.



13 MAÇLIK KAZANMA SERİSİ

Beşiktaş, ligde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekorunun sahibi olarak dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı ve bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.



NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON

Süper Lig'in 62 sezonluk tarihinde şu ana dek sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatırken, bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.

Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.



EN FARKLI GALİBİYET REKORU

Süper Lig'deki en farklı skorlu galibiyet rekoru Beşiktaş'ın elinde bulunuyor.

1989-1990 sezonunun 6. haftasında Adana Demirspor'u 15 Ekim 1989'da konuk eden Beşiktaş, rakibini 10-0 yenerek tarihe geçti.

Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Ali Gültiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3) atarken, mücadele siyah-beyazlı taraftarların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.



DERBİ "KRALI"

Beşiktaş, bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak da lig tarihine adını yazdırmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaştığı 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı da her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçını kazandı.

Beşiktaş aynı zamanda bu 4 maçta kalesini gole kapatarak ayrı bir rekora imza attı.



SEYİRCİ REKORU

Lig tarihinde seyirci rekoru Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşmada kırıldı.

Siyah-beyazlıların 2013-2014 sezonu 5. haftasında Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti.

Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.

ZİRVENİN 14 PUAN GERİSİNDE KALDI

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de zirvenin gerisinde kaldı.

Sezona Valerien Ismael'in teknik direktörlüğünde başlayan Beşiktaş, istediği sonuçları alamadı. Ismael ile yollarını ayıran ve yoluna Şenol Güneş ile devam eden siyah-beyazlı ekip, 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı. 40 puan toplayan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde mücadelesini sürdürüyor.

Siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bu sezon son 16 turunda MKE Ankaragücü'ne normal ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada penaltılarla 5-4 mağlup olarak elendi.

ÖNEMLİ İSİMLER YETİŞTİRDİ

Hakkı Yeten, Şeref Bey ve Süleyman Seba gibi efsane isimlerle Türk sporuna damgasını vuran Beşiktaş, Türk futboluna önemli isimler kazandırdı.

Süper Lig'de üst üste şampiyonluk yaşayan siyah-beyazlı ekipte Metin Tekin, Ali Gültiken ve Feyyaz Uçar, takımın efsaneleri arasında yer aldı. Söz konusu dönemde ayrıca Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek gibi kulüple bütünleşmiş isimlerle siyah-beyazlı takım, büyük başarılara imza attı.

Siyah-beyazlı ekibin altyapısında yetişen ve kulübün efsaneleri arasına giren Sergen Yalçın ise teknik direktör olarak geçen sezon iki kupa kaldırdı.

Geçmiş yıllarda altyapısıyla öne çıkan siyah-beyazlı kulüp, birçok futbolcuyu Türk futboluna kazandırdı.

BASKETBOLDA İKİ ŞAMPİYONLUK

Siyah-beyazlı kulüp, ING Basketbol Süper Ligi adıyla organize edilen ligde 2 kez şampiyonluk yaşadı.

1974-1975 sezonunda ligde ilk şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, 2011-2012'de bir kez daha aynı başarıyı gösterdi.

Siyah-beyazlı takım, ikinci kez ligde şampiyon olduğu 2011-2012'de ayrıca FIBA EuroChallenge Kupası'nı da alarak bir başka önemli başarıya imza attı. Beşiktaş, söz konusu sezonda Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.

Beşiktaş genç oyunculara verdiği değerle dikkatleri üzerine çekti. Alperen Şengün, Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Sadık Emir Kabaca gibi genç oyunculara görev veren siyah-beyazlı ekip, ING Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale kadar yükselme başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlı ekip, genç oyuncularından Alperen Şengün'ü NBA'e gönderdi.

HENTBOLDA 16 ŞAMPİYONLUK

Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde en çok şampiyon olan takım olarak tarihi başarılara imza attı.

Ligde 2008'den 2019'a kadar oynanan 11 sezonu şampiyon olarak tamamlayan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon bir kez daha mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, ligde 16 şampiyonluk elde etti.

KADIN FUTBOL TAKIMI 2020-2021 SEZONUNDA ŞAMPİYON OLDU

Kadın futboluna önemli destek veren siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş Vodafone takımıyla bu kulvarda 2020-2021 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Beşiktaş Vodafone, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

DEPREM BÖLGESİNE BÜYÜK DESTEK

Siyah-beyazlı camia, diğer spor kulüplerinin yaptığı gibi Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgedeki depremzedelere yardım kampanyaları yaptı.

Vodafone Park'ı merkez yapan siyah-beyazlı kulübün bu çalışmalarına taraftarları da yoğun destek verdi.

Kampanya çerçevesinde stat önünde Kızılay'a 400 ünite kan bağışı yapılırken, Kartal Yuvası da kışlık 20 bin adet ürünü deprem bölgesine sevk etti.

Kulübün organizasyonuyla 40 adet iş makinesi, 5 tanker mazot gönderildi.

Siyah-beyazlı kulüp, 2 ilde 85'er adetlik çadır kent, 3 bin kişilik aşevi kurdu. 225 tır ile içerisinde gıda, hijyen, kıyafet, battaniye, yorgan olmak üzere ihtiyaç malzemeleri deprem bölgesine sevk edildi.

Kahramanmaraş ve Hatay'da kulüp ve taraftarların destekleriyle oluşturulan çadır kentler ihtiyaç sahiplerini ağırlamaya başlarken, Adıyaman'daki çadır kentin inşa çalışmaları sürüyor.

Statta kurulan yardım merkezindeki çalışmalara tüm branşlardaki sporcular, yönetim kurulu üyeleri, kulübe bağlı şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş JK dernekleri ve kulübün sponsorları da katıldı.

Siyah-beyazlı kulübü bünyesindeki dernekler de kendi illerinden yaklaşık 111 tır ile deprem bölgesine yardım gönderdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri de deprem bölgesini ziyaret ederek, depremzedeler ile yakından ilgilendi.

Bölgede yaşayan otizmli ve engelli çocukların bulunduğu 150 aileye ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapıldı.

ANTALYASPOR MAÇINDAKİ PELÜŞ OYUNCAK KAMPANYASI GÜNDEM OLDU

"Bu oyuncak sana arkadaşım" etkinliği kapsamında Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor ile Vodafone Park'ta oynadığı maçı izleyen taraftarlar, sahaya; pelüş oyuncak, atkı ve bere attı. Sahaya atılan malzemeler deprem bölgesindeki çocuklara hediye edilecek.

"Bu oyuncak sana arkadaşım" etkinliği 99 ülkede uluslararası tv, yazılı ve dijital basında ses getirdi.

Taraftarların Vodafone Park'ta gerçekleştirdiği "Bu oyuncak sana arkadaşım" etkinliğiyle ilgili kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan video 4,3 milyon beğeni toplarken, 1,3 milyar kez görüntülendi.

Beşiktaş Kulübü, deprem bölgesinde yer alan illerde altı adet okul inşa edecek.

Futbol A Takımı ise depremzede vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla Almanya'da Alman kulüpleriyle dostluk maçları oynayacak.