İşte Şenol Güneş'in yeni gözdesi! ''Talisca'dan daha iyi''

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 18 yaşındaki orta saha Andrey Santos için geri sayıma geçti. Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Josef'in boşluğunu doldurmak istiyor.

Siyah-beyazlılar, Ocak ayında İngiliz ekibini transfer olan ancak Chelsea'de çalışma izni alamayan Andrey Santos için girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş ile Chelsea'nin prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi.

TALISCA ETKİSİ YARATACAK

TFF'den transfer dönemiyle ilgili yeni karar İngiliz basını da siyah-beyazlıların Chelsea ile temaslarını hızlandırdığı belirterekifadelerine yer verdi. Andrey Santos, profesyonel kulüp kariyerinde 43 resmi maça çıkıp 11 de gol atmayı başardı.

Kadrosunda Dele Alli olmasına ve Maxim'in de transferine rağmen teknik direktör Şenol Güneş de genç yıldız Andrey Santos'u bekliyor. Şenol Güneş, en azından 1 sezon kiralamak istediği 18 yaşındaki Brezilyalı yıldıza "Anderson Talisca etkisi yaratabilecek yıldız" olarak bakıyor.