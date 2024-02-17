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Spor

İşte Serge Aurier'in kaçırdığı maçlar

Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier, Afrika Kupası'ndan sakat döndü ve oyuncunun forma şansı bulamayacağı maçlarda netleşti.

17 Şubat 2024 Cumartesi 10:56 - Güncelleme:
İşte Serge Aurier'in kaçırdığı maçlar
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı deneyimli sağ bek Serge Aurier'den kötü haber geldi. Fildişi Sahilli futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlandı.

Okan Buruk, Sparta Prag maçı sonrası Serge Aurier'nin sakatlığını duyururken, dün kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun arka üst adale grubunda ikinci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği bildirildi.

SERGE AURIER KAÇ HAFTA FORMA GİYEMEYECEK?

Öte yandan Serge Aurier 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Söz konusu durumunda tecrübeli futbolcunun kaçıracağı maçlar şöyle:

18 Şubat: Ankaragücü-Galatasaray (Süper Lig)

22 Şubat: Sparta Prag-Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi)

25 Şubat: Galatasaray-Antalyaspor (Süper Lig)

29 Şubat: Galatasaray-Fatih Karagümrük (Türkiye Kupası)

3 Mart: Beşiktaş-Galatasaray (Süper Lig)

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