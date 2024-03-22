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Spor

İşte Sergio Oliveira'nın affedilmesindeki gerçek

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı olay nedeniyle kadro dışı kaşan Sergio Oliveira'nın affedilmesinde takımın başarılı on numarası Dries Mertens'in etkili olduğu ortaya çıktı.

Fanatik22 Mart 2024 Cuma 10:04 - Güncelleme:
İşte Sergio Oliveira'nın affedilmesindeki gerçek
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Galatasaray'da Belçikalı oyuncu Dries Mertens'in gerçek bir lider gibi hareket ettiği ortaya çıktı. Dünyaca ünlü deneyimli futbolcunun, Sergio Oliveira'nın affedilmesinde önemli rol oynadığı belirlendi.

Fatih Karagümrük ile yapılan kupa maçı sonrası Teknik Direktör Okan Buruk ile tartışan Oliveira'nın geri adım atıp özür dilemesinde Mertens'in çok etkili olduğu öğrenildi. Oliveira ile görüşen Mertens'in, "Ben 37 yaşındayım ve bugüne kadar teknik direktör ile kavga edip kazanan futbolcu görmedim. Sen de hatanı kabul etmelisin" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Oliveira'nın bu görüşme sonrası geri adım attığı belirtildi.

Kadro dışı bırakılan Portekizli futbolcunun, Okan Buruk'tan randevu talep ettiği bildirildi. Mertens ile yaptığı görüşmenin de etkisiyle yaşananlara farklı bir açıdan yaklaşan Oliveira'nın geri adım atarak hatasını kabul ettiği vurguland

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