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Spor

İşte Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın istediği golcü! İlk görüşme gerçekleşti

Sivasspor, Fransa 2. Lig ekibi Dijon'da top koşturan forvet Moussa Konate ile temasa geçti.

IHA7 Şubat 2022 Pazartesi 15:49 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 15:49
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Sivasspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, Dijon forması giyen santrfor Moussa Konate'yi renklerine bağlamak istiyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği oyuncular arasında yer alan Konate ile ilk görüşme gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmanın peşinde.

Senegalli forvetin Dijon'la sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitecek. Moussa Konate, bu sezon Djon'da 5 maçta görev alırken, 1 gol attı.

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