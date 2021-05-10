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Spor

İşte Sivasspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu

Süper Lig'in 41'inci haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, İstanbul'a geldi.

DHA10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:26 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:26
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Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a gelen kırmızı-beyazlı kafile, daha sonra kendilerini bekleyen takım otobüsüyle İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı. Sivasspor saat 16.00'da Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.30'da Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Sivasspor'un maç kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Casimir Ninga, Claudemir, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Muhammed Can Tuncer, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Tyler Boyd, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.

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