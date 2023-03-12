İşte Sivasspor'un İstanbulspor maçı kadrosu

Sivasspor, İstanbulspor ile oynayacağı mücadele için 24 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a geldi. Kamp yapacağı otele yerleşen Yiğidolar saat 16.30'da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
İstanbulspor ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.
Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde şu isimler yer alıyor:
"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Mehmet Albayrak, Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Samba Camara, Kader Keita, Dimitrios Goutas, Murat Paluli, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Ahmed Musa, Clinton N'jie, Emre Gökay, Max Gradel, Samu Saiz, Leke James, Jordy Caicedo."