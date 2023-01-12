İşte Sivasspor'un Kayserispor maçı kadrosu

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanın ardından 22 kişilik oyuncu kadrosuyla Kayseri'ye hareket etti.

Kafilede, Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Emre Gökay, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Clinton N'Jie, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Charis Charisis, Ahmed Musa, Kader Keita ve Karol Angielski yer aldı.

Sakatlığı bulunan Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Leke James ve Mustapha Yatabare ise kadroda bulunmuyor.