Yeni teknik direktör için aralıksız çalışan Beşiktaş yönetimi, bir sürpriz yaparak, Avrupa Şampiyonu apoletli Fernando Santos ile anlaştı. Bruno Genesio, Giovanni van Bronckhorst ve Mircea Lucescu ile yaptığı görüşmeleri sonuçlandıramayan siyah-beyazlı kurmaylar, Polonya Milli Takımı'ndan eylül ayında ayrılan Portekizli çalıştırıcıyı ikna etti.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın Romanya'da gerçekleştirdiği zirvede Rumen hocanın şartlarını ağır bulan siyah-beyazlılar, hemen Santos ile temasa geçti. Başkan Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Yücel ile dün Portekiz'e giderek bizzat görüştüğü 69 yaşındaki teknik adamla el sıkıştı.

İŞTE SÖZLEŞME SÜRESİ

Bugün (pazartesi) Başkan Arat ile İstanbul'a gelecek olan başarılı çalıştırıcı, 1.5 yıllık imza attı. Santos'un yardımcılıklarını, Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario'nun yapacağı bildirildi.

FERNANDO SANTOS KİMDİR?

Portekiz ile birlikte EURO 2016 ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan Fernando Santos, Porto kariyerinde ise Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası başarılarını tattı. Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri playoff yarı finalinde Portekiz'e 3-1 yenilerek elendiği maçta da rakip takımın teknik direktörü 69 yaşındaki çalıştırıcıydı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Santos, Komşu'da 4 kez yılın teknik direktörü seçildi.