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Spor

İşte Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

IHA15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:43 - Güncelleme:
İşte Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri
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Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Samsunspor - Bodrumspor: Erkan Özdamar

17.00 Boluspor - Eyüpspor: Hüseyin Göçek

17.00 Tuzlaspor - Manisa FK: Kutluhan Bilgiç

17.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

17.00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Pendikspor - Bandırmaspor: Arda Kardeşler

17.00 Altınordu - Erzurumspor FK: Mete Kalkavan

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