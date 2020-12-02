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Spor

İşte Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

AA02 Aralık 2020 Çarşamba 13:46 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 13:46
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 11. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

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