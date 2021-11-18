İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2021 Perşembe / 13 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,6752
  • EURO
    12,1085
  • ALTIN
    639.607
  • BIST100
    1712.11
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri
Spor

İşte Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

AA18 Kasım 2021 Perşembe 12:31 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 12:31
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

20 Kasım Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

21 Kasım Pazar:

13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

16.00 Altay-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

22 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe: Zorbay Küçük

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.