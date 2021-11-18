İşte Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri

AA 18 Kasım 2021 Perşembe 12:31 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 12:31

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:



20 Kasım Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

21 Kasım Pazar:

13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

16.00 Altay-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

22 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe: Zorbay Küçük