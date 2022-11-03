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Spor

İşte Süper Lig'de 13. haftanın maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

IHA3 Kasım 2022 Perşembe 12:05 - Güncelleme:
İşte Süper Lig'de 13. haftanın maç programı
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Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta heyecanı yarın, 5 Kasım, 6 Kasım ve 7 Kasım'da oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında Ümraniyespor ile Alanyaspor ve Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü karşılaşacak. Bu hafta derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda mücadele edecek. Trabzonspor da Konyaspor'u konuk edecek. Haftanın kapanış müsabakalarında ise Fenerbahçe ile Sivasspor ve Hatayaspor ile de Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Ümraniyespor - Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa - Ankaragücü: Ümit Öztürk

5 Kasım Cumartesi

14.30 Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler

6 Kasım Pazar

14.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Erkan Özdamar

17.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen

20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

7 Kasım Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Hüseyin Göçek

20.00 Hatayspor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

  • Süper Lig
  • Galatasaray - Beşiktaş
  • Fenerbahçe - Sivasspor

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