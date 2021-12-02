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Spor

İşte Süper Lig'de 15. haftanın maçları

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta yarın yapılacak Kasımpaşa-Beşiktaş müsabakasıyla başlayacak.

AA2 Aralık 2021 Perşembe 11:16 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 11:16
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

4 Aralık Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Altay (Nef)

5 Aralık Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir HAS)

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-Vavacars Fatih Karagümrük (Çotanak)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

6 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

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