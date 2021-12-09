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Spor

İşte Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı. Lider Trabzonspor'un, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçta Zorbay Küçük düdük çalacak.

DHA9 Aralık 2021 Perşembe 12:38 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 12:38
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Spor Toto Süper Lig'de 16'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN

20.00 Altay - Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan

11 ARALIK CUMARTESİ

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus

16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Erkan Özdamar

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük

12 ARALIK PAZAR

13.30 Adana Demirspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan

13 ARALIK PAZARTESİ

18.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: Ümit Öztürk

20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

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