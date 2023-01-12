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Spor

İşte Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri

Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belirlendi.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 14:07 - Güncelleme:
İşte Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Burak Şeker

16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan

15 Ocak Pazar:

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor: Ali Palabıyık

16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz

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