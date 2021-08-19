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Spor

İşte Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri

Süper Lig'de ikinci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Trabzonspor'un Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

DHA19 Ağustos 2021 Perşembe 13:27 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 13:27
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Süper Lig'in 2'nci haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Yarın Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak 2'nci haftada görev alacak hakemler şöyle:

CUMA

20.30 Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

CUMARTESİ

19.15 Kasımpaşa - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19:15 Çaykur Rizespor - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

21:45 Aytemiz Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan

21:45 Gaziantep FK - Beşiktaş: Ümit Öztürk

PAZAR

19:15 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

21:45 Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

21:45 Göztepe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

PAZARTESİ

19:15 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21:45 Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek

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