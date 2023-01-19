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Spor

İşte Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 12:27 - Güncelleme:
İşte Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor: Yasin Kol

21 Ocak Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Turgut Doman

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan

22 Ocak Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Cihan Aydın

16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Pakkan

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor: Arda Kardeşler

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü: Murat Erdoğan

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

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