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Spor

İşte Süper Lig'de 23. haftanın programı

Süper Lig'de 23. hafta yarın oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak.

AA01 Şubat 2021 Pazartesi 09:46 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 09:46
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Ligde yarın Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa ve Galatasaray-Medipol Başakşehir maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

3 Şubat Çarşamba:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

4 Şubat Perşembe:

16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

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