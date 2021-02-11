İşte Süper Lig'de 25. haftanın programı

AA 11 Şubat 2021 Perşembe 09:51 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 09:51

Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:



19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)

13 Şubat Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Gaziantep (Medical Park)

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

14 Şubat Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)