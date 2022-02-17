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Spor

İşte Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 14:36 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 14:36
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-Altay: Volkan Bayarslan

20 Şubat Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Galatasaray: Arda Kardeşler

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