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Spor

İşte Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri

TFF Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

09 Haziran 2020 Salı 12:58 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 13:05
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2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta maçları 12, 13, 14 ve 15 Haziran'da oynanacak. Karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Lider Trabzonspor'un Göztepe ile oynayacağı maçı Zorbay Küçük yönetecek.

Karşılaşmaların hakemleri şöyle:

Göztepe-Trabzonspor : Zorbay Küçük

Fenerbahçe-Kayserispor : Atilla Karaoğlan

Başakşehir - Alanyaspor: Ali Şansalan

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk

Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy

Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

Gaziantep FK - Ankaragücü: Mete Kalkavan

Sivasspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

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