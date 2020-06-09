İşte Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta maçları 12, 13, 14 ve 15 Haziran'da oynanacak. Karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Lider Trabzonspor'un Göztepe ile oynayacağı maçı Zorbay Küçük yönetecek.
Karşılaşmaların hakemleri şöyle:
Göztepe-Trabzonspor : Zorbay Küçük
Fenerbahçe-Kayserispor : Atilla Karaoğlan
Başakşehir - Alanyaspor: Ali Şansalan
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk
Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy
Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
Gaziantep FK - Ankaragücü: Mete Kalkavan
Sivasspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen