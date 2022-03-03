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Spor

İşte Süper Lig'de 28. haftanın maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

AA3 Mart 2022 Perşembe 09:37 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 09:37
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Ligde haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 20.00'de Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)

5 Mart Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

6 Mart Pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

7 Mart Pazartesi:

20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

  • Süper Lig
  • Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor
  • Rizespor Giresunspor

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