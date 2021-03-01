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Spor

İşte Süper Lig'de 28. haftanın programı

Süper Lig'in 28. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

AA01 Mart 2021 Pazartesi 09:43 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 09:43
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Haftanın açılış maçında Gaziantep ile Gençlerbirliği saat 16.00'da Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Günün diğer maçında ise Yeni Malatyaspor, saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)

19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

3 Mart Çarşamba:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

4 Mart Perşembe:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)

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