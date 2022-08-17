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Spor

İşte Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

AA17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:58 - Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

19 Ağustos Cuma:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: Ali Şansalan

20 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

21 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

22 Ağustos Pazartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: Burak Şeker

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

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