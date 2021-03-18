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Spor

İşte Süper Lig'de 31. haftanın programı

Süper Lig'in 31. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

AA18 Mart 2021 Perşembe 09:55 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 09:55
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Ligde yarın Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor ve Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmaları oynanacak.

Süper Lig'in 31. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Vodafone Park'ta 21 Mart Pazar günü yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

20 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

21 Mart Pazar:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

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