İşte Süper Lig'de 36. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 36. haftada oynanacak olan bütün müsabakalar 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'da oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı ise şöyle:
30 Mayıs Salı
20.00 Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor
20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray
20.00 Bitexen Giresunspor - Trabzonspor
20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor
20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa
20.00 Demir Grup Sivasspor - Arabam. com Konyaspor
20.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor