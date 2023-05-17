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Spor

İşte Süper Lig'de 36. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre oynanacak 7 karşılaşmanın tamamı 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

IHA17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:31 - Güncelleme:
İşte Süper Lig'de 36. haftanın programı
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Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 36. haftada oynanacak olan bütün müsabakalar 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'da oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı ise şöyle:

30 Mayıs Salı

20.00 Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor

20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray

20.00 Bitexen Giresunspor - Trabzonspor

20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor

20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa

20.00 Demir Grup Sivasspor - Arabam. com Konyaspor

20.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor

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