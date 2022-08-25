İşte Süper Lig'de 4. haftanın maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın, 27 Ağustos Cumartesi, 28 Ağustos Pazar ve 29 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Gaziantep FK, Antalyaspor'u konuk edecek. Haftanın önemli müsabakasında da Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Bu maç Konya ekibinin stadındaki bakımdan dolayı Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde de Beşiktaş evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bu haftayı Medipol Başaşehir BAY olarak geçirecek.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının programı şöyle:
Yarın
21.00 Gaziantep FK - FT Antalyaspor
27 Ağustos Cumartesi
19.15 V. Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü
21.45 Adana Demirspor - H. Ümraniyespor
21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor
28 Ağustos Pazar
19.15 Kasımpaşa - A. Hatayspor
19.15 Y. Kayserispor - B. Giresunspor
21.45 Trabzonspor - Galatasaray
29 Ağustos Pazartesi
19.15 A. Konyaspor - Fenerbahçe
21.45 Beşiktaş - DG Sivasspor