İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2022 Perşembe / 28 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1664
  • EURO
    18,2018
  • ALTIN
    1029.65
  • BIST100
    3079.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Süper Lig'de 4. haftanın maç programı
Spor

İşte Süper Lig'de 4. haftanın maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta yarın oynanacak Gaziantep FK-FT Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

IHA25 Ağustos 2022 Perşembe 10:20 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın, 27 Ağustos Cumartesi, 28 Ağustos Pazar ve 29 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Gaziantep FK, Antalyaspor'u konuk edecek. Haftanın önemli müsabakasında da Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Bu maç Konya ekibinin stadındaki bakımdan dolayı Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde de Beşiktaş evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bu haftayı Medipol Başaşehir BAY olarak geçirecek.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının programı şöyle:

Yarın

21.00 Gaziantep FK - FT Antalyaspor

27 Ağustos Cumartesi

19.15 V. Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü

21.45 Adana Demirspor - H. Ümraniyespor

21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor

28 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa - A. Hatayspor

19.15 Y. Kayserispor - B. Giresunspor

21.45 Trabzonspor - Galatasaray

29 Ağustos Pazartesi

19.15 A. Konyaspor - Fenerbahçe

21.45 Beşiktaş - DG Sivasspor

  • Süper Lig
  • Trabzonspor - Galatasaray
  • Konyaspor - Fenerbahçe

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.