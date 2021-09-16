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Spor

İşte Süper Lig'de 5. haftanın maç programı

Süper Lig'de 5. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 09:47 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 09:47
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

20.00 Altay-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

19 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor (Çotanak)

16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

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