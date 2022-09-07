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Spor

İşte Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı. Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Halil Umut Meler görev yapacak.

DHA7 Eylül 2022 Çarşamba 16:29 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Haftanın programı ve hakemler şöyle;

9 EYLÜL CUMA

20.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü (Alanya Oba Stadyumu) MERT GÜZENGE

10 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Arabam.Com Konyaspor - Atakaş Hatayspor (Eşkişehir Atatürk) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

20.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpyat) ERKAN ÖZDAMAR

11 EYLÜL PAZAR

17.00 Demir Grup Sivasspor - İstanbulspor (Sivas 4 Eylül Stadyumu) HÜSEYİN GÖÇEK

20.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) VOLKAN BAYARSLAN

20.00 Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) BAHATTİN ŞİMŞEK

12 EYLÜL PAZARTESİ

19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Vodafone Park) HALİL UMUT MELER

21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor (Yeni Adana Stadyumu) ATİLLA KARAOĞLAN

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