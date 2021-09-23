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Spor

İşte Süper Lig'de 7. haftanın maç programı

Süper Lig'in 7. haftası yarın oynanacak Altay-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

AA23 Eylül 2021 Perşembe 09:19 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:19
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Ligde haftanın açılış maçında Altay ile Beşiktaş, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Altay-Beşiktaş (Bornova Aziz Kocaoğlu)

25 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep (Yeni Adana)

26 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

27 Eylül Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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