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Spor

İşte Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

IHA5 Ekim 2022 Çarşamba 13:28 - Güncelleme:
İşte Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri
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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta heyecanı 7 Ekim Cuma, 8 Ekim Cumartesi, 9 Ekim Pazar ve 10 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, haftanın hakemleri de belli oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

7 Ekim Cuma

20.00 Gaziantep - Adana Demirspor: Sarper Barış Kaya

8 Ekim Cumartesi

14.30 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yasin Kol

17.00 Antalyaspor - Konyaspor: Mert Güzenge

20.00 Giresunspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

9 Ekim Pazar

14.30 Ümraniyespor - Kayserispor: Burak Şeker

15.00 Hatayspor - Alanyaspor: Aldulkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

10 Ekim Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

20.00 Medipol Başakşehir - Sivasspor: Kadir Sağlam

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