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Spor

İşte Süper Lig'de 9. haftanın maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, yarın yapılacak Gaziantep FK-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.

AA6 Ekim 2022 Perşembe 09:42 - Güncelleme:
İşte Süper Lig'de 9. haftanın maç programı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)

8 Ekim Cumartesi:

14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)

9 Ekim Pazar:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Hatay)

20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

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