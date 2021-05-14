İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri

Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor maçını Cüneyt Çakır, Göztepe - Beşiktaş maçını ise Fırat Aydınus yönetecek. Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe mücadelesinde ise Halil Umut Meler düdük çalacak.
Süper Lig'de yarın oynanacak 42'nci ve son hafta maçlarının programı ve hakemler şöyle:
18.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor (Eryaman) ÜMİT ÖZTÜRK
18.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül) MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
18.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir (Çaykur Didi) KORAY GENÇERLER
18.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep (Antakya Atatürk) SERKAN TOKAT
18.00 Fatih Karagümrük - Yukatel Denizlispor (Atatürk Olimpiyat) ATİLLA KARAOĞLAN
18.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Antalya) SUAT ARSLANBOĞA
20.30 Göztepe - Beşiktaş (Gürsel Aksel) FIRAT AYDINUS
20.30 Trabzonspor - Gençlerbirliği (Medical Park) TUGAY KAAN NUMANOĞLU
20.30 Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom) CÜNEYT ÇAKIR
20.30 Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) HALİL UMUT MELER