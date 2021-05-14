İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri

14 Mayıs 2021 Cuma 14:13 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 14:18

Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor maçını Cüneyt Çakır, Göztepe - Beşiktaş maçını ise Fırat Aydınus yönetecek. Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe mücadelesinde ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'de yarın oynanacak 42'nci ve son hafta maçlarının programı ve hakemler şöyle:

18.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor (Eryaman) ÜMİT ÖZTÜRK

18.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül) MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

18.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir (Çaykur Didi) KORAY GENÇERLER

18.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep (Antakya Atatürk) SERKAN TOKAT

18.00 Fatih Karagümrük - Yukatel Denizlispor (Atatürk Olimpiyat) ATİLLA KARAOĞLAN

18.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Antalya) SUAT ARSLANBOĞA

20.30 Göztepe - Beşiktaş (Gürsel Aksel) FIRAT AYDINUS

20.30 Trabzonspor - Gençlerbirliği (Medical Park) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

20.30 Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom) CÜNEYT ÇAKIR

20.30 Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) HALİL UMUT MELER