İşte Süper Lig'in iki yeni temsilcisi

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında karşılaştığı Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü ve Balıkesirspor'u 4-1 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.



1. Lig'de Ankaragücü 67 puanla lider, bir maçı eksik Ümraniyespor ise 66 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu ikiliyi 3. sıradaki İstanbulspor 57 puanla takip ediyor.

ANKARAGÜCÜ: 0 - Y. SAMSUNSPOR: 0

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Y. Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, bu skorun ardından ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantileyerek Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Savicevic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Osman Çelik'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

28. dakikada Ankaragücü ceza sahası önünde yaşanan karambolde topu önünde bulan Cihan Karaman'ın sert şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.

34. dakikada sol kanattan Mendes'in pasında ceza sahası içinde Savicevic'in şutu az farkla dışarıya çıktı.

67. dakikada Erdem Özgenç'in ceza sahası sol çaprazından ortasında Yusuf Abdioğlu'nun vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

74. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tallo'nun sert şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Orkun Aktaş xx, Cem Özbay xx

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Erdem Özgenç xx, Yusuf Abdioğlu, Alperen Babacan xx, Yasin Güreler xx, Abdullah Durak xx, İshak Çakmak xx (Şahverdi Çetin dk. 68 xx) Mehmet Murat Uçar xx (Ali Kaan Güneren dk. 81 ?) Chahechouhe xx (Eren Derdiyok dk. 81 ?) Bartolomeu xx (Ariyibi dk. 39 xx) Owusu xx (Cem Ekinci dk. 68 xx)

Y. Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Ali Ülgen xx, Yunus Emre Çift xx, Osman Çelik xx, Melih Altıkulaç x (Soner Gönül dk. 18 xx) Fofana xx, Cihan Kahraman xx, Hasan Kılıç x (Berk Taşkın dk. 18 xx) Savicevic xx, Polat Yaldır xx (Yasin Öztekin dk. 46 xx) Tomane xx (Tallo dk. 73 x)

Sarı kartlar: Melih Altıkulaç, Cihan Kahraman, Ali Ülgen (Samsunspor), Yusuf Abdioğlu, Mehmet Murat Uçar (Ankaragücü)

ÜMRANİYESPOR: 4 - BALIKESİRSPOR: 1

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 4-1 mağlup etti. Ümraniye bu sonucun ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3. dakikada Yusuf Emre'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Yacine Bammou yakın mesafeden kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

15. dakikada sağ kanattan hızlı atak geliştiren Ümraniyespor'da Oğuz rakibini geçerek son çizgiden ceza sahası içine verdiği pasta Yacine Bammou'nun vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

24. dakikada Kartal Kayra'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan açtığı ortaya kafayı vuran Yusuf Emre meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

37. dakikada Vrsajevic'in sağ taraftan ceza sahası içine ortaladığı topu savunma uzaklaştırmak isterken top Del Valle'nin önünde kaldı. Del Valle'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

43. dakikada Yacine Bammou'dan pasını alan Kartal Kayra, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Yasin topu kornere çeldi.

47. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya Yusuf Emre'nin ceza yayı üzerinden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu. 4-0

65. dakikada Ali Doğan ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleye doğru giden sert şutta Berk Tosun yakın mesafeden son dokunuşu yaparak topu ağlara gönderdi. 4-1

85. dakikada Mustafa Karagöz'ün ceza yayı üzerinden yaptığı sert şutta kaleci Yasin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Tarık Güldal xx, Adem Şahan xx, Mahmut Gülle xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Avdija Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Tomislav Glumac xx, Faruk Can Genç xx, Kartal Kayra Yılmaz xxx, Onur Ayık xx (Ajdin Hasic dk. 59 xx), Yusuf Emre Gültekin xxx (Mustafa Karagöz dk. 79 xx), Oğuz Gürbulak xx (Atalay Babacan dk. 69 xx), Yonathan Del Valle xx (Idrissa Camara dk. 59 xx), Yacine Bammou xxx (Stefano Napoleoni dk. 69 xx)

Balıkesirspor: Yasin Berber x, Ayberk Kaygısız x, Sedat Dursun x, Alperen Erdinç x (Ali Doğan dk. 46 x), Batuhan İşçiler x, Berk Tosun x, Hüseyin Karabey x, Oltion Bilalli x (İbrahim Çolak dk. 46 x), Hasan Genç Bingül x (Anıl Taşdemir dk. 73 x), Güney Keleş x (Doğa İşeri dk. 73 x), Bedirhan Kolkoparan x (Oğuzhan Aynaoğlu dk. 46 xx)

Yedekler: Yiğithan Kır, Enes Karabulut, Sedat Kurnaz, Görkem Altun, Berkan Aykurt

Teknik Direktör: Alaettin Hikmet Işık

Goller: Yacine Bammou (dk. 3), Yusuf Emre (dk. 24 ve 47), Del Valle (dk. 37) (Ümraniyespor), Berk Tosun (dk. 65) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Ayberk, Ali Doğan (Balıkesirspor)