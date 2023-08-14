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Spor

İşte teklif! Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a veda ediyor

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, İngiltere'ye transfer oluyor. Sarı-kırmızılı takım, bir süredir 24 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen Aston Villa'dan gelen teklifi kabul etti.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 20:52 - Güncelleme:
İşte teklif! Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a veda ediyor
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Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralanması için Aston Villa İle anlaşmaya vardı. Aston Villa, Zaniolo için 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Galatasaray ile İngiliz ekibi arasında yapılacak sözleşmede zorunlu satın alma maddesi de yer alacak ve bu rakam 27 milyon euro olacak.

KİŞİSEL ŞARTLARDA ANLAŞTI

Zaniolo da transferinde ısrarcı olan Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin etkisiyle İngiliz ekibi ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. İtalyan yıldızın transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

ROMA'YA PAY VERİLECEK

Galatasaray, Zaniolo'dan kazanacağı toplamda 32 milyon euro'luk bedelden 24 yaşındaki futbolcunun eski takımı Roma'ya da pay verecek. Sarı-kırmızılı takım, İtalyan ekibine yaklaşık 3.4 milyon euro ödeyecek. Galatasaray, Zaniolo için KAP açıklamasında oyuncunun sonraki satışından karın yüzde 20'sinin Roma'ya verileceğini açıklamıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 12 maça çıkan Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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