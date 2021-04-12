İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2021 Pazartesi / 1 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1925
  • EURO
    9,7497
  • ALTIN
    458.601
  • BIST100
    1393.24
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte TFF 1. Lig'de 30. haftanın programı
Spor

İşte TFF 1. Lig'de 30. haftanın programı

TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

AA12 Nisan 2021 Pazartesi 10:01 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 10:01
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30. hafta mücadelesinin programı şöyle:

Yarın:

13.30 Tuzlaspor-Eskişehirspor (15 Temmuz)

19.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)

14 Nisan Çarşamba:

13.30 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)

16.00 Adanaspor-Akhisarspor (Yeni Adana)

19.00 Aydeniz ET Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

15 Nisan Perşembe:

13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

16.00 Ankaraspor-Altay (Osmanlı)

19.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.