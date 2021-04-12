İşte TFF 1. Lig'de 30. haftanın programı

AA 12 Nisan 2021 Pazartesi 10:01 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 10:01

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30. hafta mücadelesinin programı şöyle:

Yarın:

13.30 Tuzlaspor-Eskişehirspor (15 Temmuz)

19.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)

14 Nisan Çarşamba:

13.30 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)

16.00 Adanaspor-Akhisarspor (Yeni Adana)

19.00 Aydeniz ET Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

15 Nisan Perşembe:

13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

16.00 Ankaraspor-Altay (Osmanlı)

19.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)