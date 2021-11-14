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Spor

İşte TFF 2. Lig'de 13. haftanın toplu sonuçları

TFF 2. Lig'de 13. hafta maçları sona erdi... İşte Beyaz Grup ve Kırmızı Grup oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar...

AA14 Kasım 2021 Pazar 16:00 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 16:00
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TFF 2. Lig'de 13. hafta karşılaşmaları oynandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

BEYAZ GRUP:

Bucaspor 1928-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pazarspor: 4-1

Anagold 24Erzincanspor-Kırklarelispor: 0-0

Tarsus İdman Yurdu-Şanlıurfaspor: 1-0

Isparta 32 Spor-Teco Karacabey Belediyespor: 3-0

Akhisarspor-Eskişehirspor: 3-0

Pendikspor-Ankara Demirspor: 1-0

Uşakspor-Nazilli Belediyespor: 2-1

KIRMIZI GRUP:

Silahtaroğlu Vanspor-Bodrumspor: 1-3

Somaspor-Çorum: 1-1

Ankaraspor-Sarıyer: 2-2

Hekimoğlu Trabzon-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-1

İnegölspor-Sivas Belediyespor: 0-1

Niğde Anadolu-Kahramanmaraşspor: 1-2

Adıyaman Futbol Kulübü-Serik Belediyespor: 0-4

Afjet Afyonspor-Turgutluspor: 4-0

Diyarbekirspor-Sakaryaspor: 1-2

Ergene Velimeşespor-Etimesgut Belediyespor: 1-2

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