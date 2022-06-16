İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2022 Perşembe / 17 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3129
  • EURO
    18,0578
  • ALTIN
    1018.1
  • BIST100
    2533.48
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim listesi
Spor

İşte TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim listesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

DHA16 Haziran 2022 Perşembe 10:49 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi'nin edinilen bilgilere göre listesinde şu isimler yer aldı;

Alkın Kalkavan

Murat Aksu

Hamit Altıntop

Yusuf Günay

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

İbrahim Burkay

Nüket Ezberci

İdil Sürer

Müslüm Özmen

Yalçın Orhan

  • Mehmet Büyükekşi
  • Türkiye Futbol Federasyonu
  • Hamit Altıntop

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.