İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2020 Çarşamba / 2 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7858
  • EURO
    9,4838
  • ALTIN
    464.35
  • BIST100
    1405.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte THY Avrupa Ligi'nde 15. haftanın programı
Spor

İşte THY Avrupa Ligi'nde 15. haftanın programı

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 15. hafta maçlarıyla devam edecek.

AA16 Aralık 2020 Çarşamba 11:05 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 11:05
ABONE OL

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın ve 18 Aralık Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Yedi galibiyeti bulunan Anadolu Efes, yarın İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını ağırlayacak. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da karşılaşacak.

Beş galibiyete sahip Fenerbahçe Beko ise yarın Litvanya'da Zalgiris ile mücadele edecek. Zalgirio Arena'nın ev sahipliğinde yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.

PROGRAM

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.30 Anadolu Efes - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Beko

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - ALBA Berlin (Almanya)

18 Aralık Cuma:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Zenit (Rusya)

21.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Valencia (İspanya)

21.30 Bayern Münih (Almanya) TD Systems Baskonia (İspanya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)

22.45 ASVEL (Fransa) - Khimki (Rusya)

23.00 Barcelona (İspanya) - Maccabi Playtika (İsrail)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.