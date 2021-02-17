İşte THY Avrupa Ligi'nde 25. haftanın programı

AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:45 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:45

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın ve 19 Şubat Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.

Ligde 13 galibiyetle 8. sırada yer alan Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Üst üste 9 maçtır kazanan ve 14 galibiyetle 6. sırada bulunan Fenerbahçe Beko ise cuma günü Almanya ekibi ALBA Berlin'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliğinde yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Öte yandan, bugün oynanması planlanan Zenit-Panathinaikos (6. hafta maçı) ve 19 Şubat'taki CSKA Moskova-Panathinaikos (25. hafta maçı) müsabakaları, Yunanistan temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

PROGRAM

THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Khimki (Rusya) - TD Systems Baskonia (İspanya)

20.30 Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan)

22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Maccabi Playtika (İsrail)

23.00 Barcelona (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)

19 Şubat Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin (Almanya)

22.45 ASVEL (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

22.45 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Zenit (Rusya)

23.00 Valencia (İspanya) - Real Madrid (İspanya)