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Spor

İşte THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası programı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 25 ve 26. hafta maçları, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 10:44 - Güncelleme:
İşte THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası programı
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Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, ilk maçlarında yarın parkeye çıkacak.

Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ilk müsabakasında yarın deplasmanda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'la karşılaşacak.

OAKA Arena'daki müsabaka, TSİ 22.15'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından 6 Şubat Perşembe günü iç sahada İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

ANADOLU EFES, FENERBAHÇE BEKO'YLA BENZER FİKSTÜRE SAHİP

THY Avrupa Ligi'nde 12. sırada bulunan Anadolu Efes, çift maç haftasının ilk mücadelesinde yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'le taraftarının önünde karşılaşacak.

Lacivert-beyazlı ekibin bir sonraki rakibi ise Panathinaikos AKTOR.

Anadolu Efes, eski başantrenörü Ergin Ataman'ın ekibiyle 6 Şubat Perşembe günü TSİ 22.15'te Yunanistan'da karşılaşacak.

MAÇ PROGRAMI

THY Avrupa Ligi'nin 25 ve 26. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:

25 hafta:

Yarın:

20.30 Anadolu Efes-Real Madrid (İspanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-ALBA Berlin (Almanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-LDLC ASVEL (Fransa)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko

22.45 Bayern Münih (Almanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

5 Şubat Çarşamba:

21.00 Monaco (Fransa) -Baskonia (İspanya)

22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-Maccabi Playtika (İsrail)

26 hafta:

6 Şubat Perşembe:

20.30 Fenerbahçe Beko-Real Madrid (İspanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Anadolu Efes

22.30 Bayern Münih (Almanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

7 Şubat Cuma:

21.00 Monaco (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)

22.30 Baskonia (İspanya)-Maccabi Playtika (İsrail)

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