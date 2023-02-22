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Spor

İşte THY Euroleague'de 25. haftanın maç programı

THY Euroleague'de 25. hafta hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

IHA22 Şubat 2023 Çarşamba 11:04 - Güncelleme:
İşte THY Euroleague'de 25. haftanın maç programı
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THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı yarın ve 24 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Maccabi Tel Aviv evinde Bayern Münih ile mücadele edecek. Bu hafta Fenerbahçe, Sırbistan deplasmanında Partizan ile karşılaşacakken, A. Efes de Fransa'da Asvel ile oynayacak. Haftanın kapanış maçında Barcelona ile Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Euroleague'de Olympiakos zirvede yer alıyor. Yunan ekibini, Real Madrid ve Barcelona takip ediyor. Haftaya Fenerbahçe 5. sırada, A. Efes de 11. sırada girdi. Ligin son sırasında ise ALBA Berlin bulunuyor.

THY Euroleague'de 25. haftanın programı şöyle:

Yarın

22.05 Maccabi Tel Aviv - Bayern Münih

22.30 Olimpia Milano - Panathinaikos

22.45 Real Madrid - Zalgiris Kaunas

23.00 Partizan - Fenerbahçe Beko

24 Şubat Cuma

21.00 Kızılyıldız - ALBA Berlin

22.00 Asvel - A. Efes

22.30 Valencia Basket - Olympiakos

22.30 Virtus Bologna - Baskonia

22.45 Barcelona - AS Monaco

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