İşte THY Euroleague'de 25. haftanın maç programı

THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı yarın ve 24 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış mücadelesinde Maccabi Tel Aviv evinde Bayern Münih ile mücadele edecek. Bu hafta Fenerbahçe, Sırbistan deplasmanında Partizan ile karşılaşacakken, A. Efes de Fransa'da Asvel ile oynayacak. Haftanın kapanış maçında Barcelona ile Monaco ile karşı karşıya gelecek.
Euroleague'de Olympiakos zirvede yer alıyor. Yunan ekibini, Real Madrid ve Barcelona takip ediyor. Haftaya Fenerbahçe 5. sırada, A. Efes de 11. sırada girdi. Ligin son sırasında ise ALBA Berlin bulunuyor.
THY Euroleague'de 25. haftanın programı şöyle:
Yarın
22.05 Maccabi Tel Aviv - Bayern Münih
22.30 Olimpia Milano - Panathinaikos
22.45 Real Madrid - Zalgiris Kaunas
23.00 Partizan - Fenerbahçe Beko
21.00 Kızılyıldız - ALBA Berlin
22.00 Asvel - A. Efes
22.30 Valencia Basket - Olympiakos
22.30 Virtus Bologna - Baskonia
22.45 Barcelona - AS Monaco