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Spor

İşte Tokyo 2020 basketbolda çeyrek finalistler

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkek basketbolunda çeyrek finalistler belli oldu.

AA1 Ağustos 2021 Pazar 10:14 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 10:14
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Saitama Super Arena'da C Grubu'nda Arjantin, ev sahibi Japonya'yı 97-77 yendi. Bu sonuçla toplam 3 grupta en iyi 3. olarak çeyrek final bileti alan ülkeler de belirlendi.

B Grubu'nda Almanya, C Grubu'nda ise Arjantin en iyi 3. olarak son 8'e kaldı. Daha önce Slovenya, İspanya, Fransa, ABD, Avustralya ve İtalya çeyrek finale kalmayı garantilemişti.

A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Çekya ile grup sonuncuları İran, Nijerya ve Japonya ise oyunlara veda etti.

Çeyrek final eşleşmeleri bugün C Grubu'nda oynanacak Slovenya-İspanya karşılaşmasından sonra netleşecek.

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