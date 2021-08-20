İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2021 Cuma / 12 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5012
  • EURO
    9,9308
  • ALTIN
    486.762
  • BIST100
    1444.79
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Trabzonspor-Sivasspor maçı bilet fiyatları
Spor

İşte Trabzonspor-Sivasspor maçı bilet fiyatları

Trabzonspor'un Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın biletleri satışa sunuldu.

AA20 Ağustos 2021 Cuma 16:49 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 16:49
ABONE OL

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, maç biletlerinin Passolig üzerinden satışa çıkarıldığı belirtildi.

Sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği kaydedilen biletlerin, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satışa sunulacağı aktarıldı.

Bilet fiyatları kategorilerine göre şu şekilde belirlendi:

VIP Platinum: 750 lira.

VIP Gold: 500 lira.

VIP Silver: 350 lira

Batı tribün: 200 lira.

Doğu tribün: 150 lira.

Fırtına tribün: 100 lira.

Kale arkaları: 80 lira.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.