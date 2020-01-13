İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8643
  • EURO
    6,5236
  • ALTIN
    295.073
  • BIST100
    120769
Spor

Trabzonspor'da kampa damga vuran 3 isim

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir idmanlarda takım ruhu üzerinde dururken, yeni transfer Badou Ndiaye ile John Obi Mikel ve kaleci Erce Kardeşler'in performansları parmak ısırttı.

13.01.2020  11:13 - Güncelleme: 13.01.2020  11:13

Trabzonspor'un 5 Ocak'ta başlayan Antalya kampı önceki gün sona erdi. Bu sürede 7 antrenman yapan bordomavililer, iki de hazırlık maçı oynadı. Bu karşılaşmalarda Bursaspor ile 0-0 berabere kalan Fırtına, Arnavutluk ekibi Partizan Tiran'ı ise Sörloth'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ikinci yarıya hızlı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor'un kampında 3 isim ön plana çıktı.

Yeni transfer Badou Ndiaye takıma uyumu ve orta sahaya getirdiği hareketlilikle fark yaratırken, her iki hazırlık maçında da görev yapan Erce Kardeşler de kalede güven verdi. Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel ise yükselen formuyla ikinci yarıda takıma katkı sağlayacağını gösterdi.

OFANSİF OYUN VURGUSU

Sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır, Yusuf Sarı, Filip Novak ve genç kaleci Hakan Aydın dışındaki tüm isimlere şans tanıyan Hüseyin Çimşir, kamp boyunca oyuncularını daha ofansif bir oyun sergilemeleri konusunda sürekli uyardı.

(Sabah)

Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yeni Sultan elini sıkmadı
Yeni Sultan elini sıkmadı

Yeni Sultan elini sıkmadı

Skandal paylaşım! İstanbul Havalimanı'nı karalamak isterken rezil oldu
Skandal paylaşım! İstanbul Havalimanı'nı karalamak isterken rezil oldu

Skandal paylaşım! İstanbul Havalimanı'nı karalamak isterken rezil oldu

Fark edince anında sildiler
Fark edince anında sildiler

Fark edince anında sildiler

Rusya resmen duyurdu: Bugün imzalanabilir
Rusya resmen duyurdu: Bugün imzalanabilir

Rusya resmen duyurdu: Bugün imzalanabilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.