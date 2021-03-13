İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2021 Cumartesi / 29 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5698
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    419.354
  • BIST100
    1557.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Trabzonspor'un Erzurumspor maçı kamp kadrosu
Spor

İşte Trabzonspor'un Erzurumspor maçı kamp kadrosu

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için Erzurum'a gitti. İşte Karadeniz ekibinin 22 futbolcudan oluşan kafilesinde yer alan futbolcular.

AA13 Mart 2021 Cumartesi 15:19 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 15:19
ABONE OL

Süper Lig'in 30. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Erzurum'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı çalışmayla karşılaşma için hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, kara yoluyla Erzurum'a hareket etti.

Karadeniz ekibinin 22 futbolcudan oluşan kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Edgar Ie, Ahmetcan Kaplan, Atakan Gündüz, Majıd Hosseini, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Marlon Xavier, Faruk Can Genç, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Flavio da Silva, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Anthony Nwakaeme, Djaniny Semedo, Benik Afobe."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.